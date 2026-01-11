Rassat vince lo slalom di Cdm di Adelboden, Vinatzer 17°

ADELBODEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Paco Rassat vince lo slalom di Adelboden, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino maschile. Con una super seconda manche, il francese recupera tre posizioni rispetto alla prima e chiude con il tempo totale di 1’51″22. Niente da fare per Henrik Kristoffersen, che chiude terzo a 0″20 di distacco dopo il primo posto nella prima manche, e per l’altro norvegese Atle Lie McGrath, che conserva il secondo posto a 0″18.

Tre anche le posizioni recuperate da Alex Vinatzer, oggi non brillante e 17° a 1″93. A completare il gruppone degli atleti arrivati a traguardo sono Tobias Kastlunger (27° a 3″28) e Corrado Barbera (28° a 4″73).

