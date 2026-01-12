Milano-Cortina, Benedetta Parodi tedofora nel cuore delle Langhe

Roma, 12 gen. (askanews) – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa ad Alba, nel cuore delle Langhe con una protagonista d’eccezione: Benedetta Parodi, una delle figure più amate nel panorama food italiano. Conduttrice e autrice di best seller, ha trasformato la cucina in un linguaggio universale capace di creare connessioni tra persone, territori e tradizioni. Con programmi di successo e libri venduti in milioni di copie, ha promosso uno stile di vita accessibile e inclusivo, diventando un punto di riferimento per chi cerca autenticità e condivisione.

La sua presenza ad Alba, territorio simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana, rende ancora più significativo il suo ruolo di tedofora: correre in una delle capitali del gusto valorizza ulteriormente il legame tra cucina, cultura e comunità.



“Portare la Fiamma Olimpica è stato come portare con sé il valore della comunità: la cucina, come lo sport, è un linguaggio che unisce e crea legami – ha sottolineato -. Correre nel mio Piemonte e in particolare ad Alba, un territorio che rappresenta così tanto della nostra tradizione culinaria, ha reso questa esperienza ancora più speciale. Ogni ricetta racconta una storia, proprio come ogni passo di questo Viaggio racconta i valori di passione e inclusione che ci guidano. Oggi ho corso per celebrare le tradizioni e per ricordare che insieme possiamo costruire un futuro più autentico e condiviso”.