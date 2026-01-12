Trump si autoproclama su Truth “presidente ad interim del Venezuela”

1 minuto per la lettura
Roma, 12 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sulla sua piattaforma social Truth Social, si è autoproclamato leader ad interim del Venezuela a partire da gennaio 2026.
Difatti, Trump ha pubblicato domenica una sua foto in cui, tra i suoi incarichi, compare anche quello di “presidente facente funzioni del Venezuela”, pochi giorni dopo l’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente del Paese, Nicolas Maduro.
