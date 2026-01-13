EV2 il meglio di Kia per il nuovo B-Suv

MILANO (ITALPRESS) – Con EV2 Kia amplia ulteriormente la propria gamma elettrica e porta la tecnologia a zero emissioni nel cuore del segmento B-SUV, uno dei più strategici e in crescita del mercato europeo. Presentata come modello entry level del portafoglio EV del marchio, EV2 rappresenta l’auto elettrica più compatta mai realizzata da Kia, senza rinunciare a contenuti, spazio e tecnologia tipici di categorie superiori.

Lunga circa quattro metri, EV2 è stata progettata pensando in modo particolare all’utilizzo urbano, ma con una forte personalità da SUV. Il design si ispira alla filosofia “Opposites United” e si distingue per i profili verticali, la firma luminosa Star Map, i passaruota robusti e una linea di cintura marcata. Le ruote vanno da 16 a 19 pollici, mentre la versione GT-line accentua l’anima lifestyle con dettagli high-glossy e finiture dedicate.

Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo sorprende per spaziosità e razionalità. Grazie alla piattaforma elettrica E-GMP, EV2 vanta un passo di 2.565 mm e offre un’eccellente abitabilità posteriore, con 885 mm per le gambe e 973 mm per la testa. Il bagagliaio parte da 362 litri e arriva a 1.201 litri abbattendo i sedili, a cui si aggiunge un frunk anteriore da 15 litri.

La plancia è moderna e orientata ai passeggeri, con il sistema di infotainment ccNC a triplo schermo: quadro strumenti e display centrale da 12,3 pollici più schermo dedicato al climatizzatore. Debutta anche il nuovo ccNC Lite, pensato per contenere i costi senza rinunciare a funzionalità avanzate, aggiornamenti OTA e servizi digitali Kia.

EV2 è proposta con due batterie: 42,2 kWh per 317 km di autonomia WLTP e 61,0 kWh per 448 km. Entrambe adottano architettura a 400V e supportano la ricarica rapida DC, oltre alla ricarica AC fino a 22 kW, una novità assoluta per Kia. Completano il quadro le funzioni V2L e V2G, che rendono il veicolo una vera risorsa energetica mobile. Prodotta nello stabilimento slovacco di ilina, EV2 arriverà sul mercato a partire dal 2026 e punta a democratizzare l’accesso alla mobilità elettrica, portando contenuti da segmento superiore in un modello compatto, tecnologico e sostenibile.

