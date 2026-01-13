Ex Ilva, Urso conferma maxi richiesta danni da 7 mld a ArcelorMittal

Firenze, 13 gen. (askanews) – Ieri i legali dei commissari dell’ex Ilva “hanno presentato la richiesta di un risarcimento che ammonta a circa 7 miliardi per i danni, sembra arrecati in modo volontario, ad ArcelorMittal. È una delle cause di risarcimento più significative della nostra storia”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione di Pitti Immagine Uomo a Firenze.