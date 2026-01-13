Tennis, problemi per Musetti: si ritira nell’esibizione con Zverev

Roma, 13 gen. (askanews) – Problemi per Lorenzo Musetti nella opening week degli Australian Open. Impegnato sulla Rod Laver Arena contro Alexander Zverev in un match di esibizione, l’azzurro si è ritirato alla fine del primo set, durato un’ora e un quarto e perso al tiebreak. Musetti si è toccato più volte nella zona dell’anca e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Dopo un breve trattamento, però, Lorenzo ha scelto di non proseguire l’incontro.

“Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno – ha spiegato Musetti nell’intervista in campo – Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match”. Lorenzo aveva già accusato un problema fisico a Hong Kong, lamentando un fastidio al braccio destro nella finale di singolare contro Bublik. Poi, però, era sceso regolarmente in campo nella finale del doppio, vinta insieme a Lorenzo Sonego. L’azzurro avrà ancora qualche giorno di tempo per recuperare appieno in vista dell’inizio del torneo che scatterà domenica.