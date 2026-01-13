Fed, Lagarde, Consiglio Bce e altre banche centrali difendono Powell

Roma, 13 gen. (askanews) – La presidente Christine Lagarde, a nome di tutto il Consiglio direttivo della Bce, che include tutti i governatori delle banche centrali dell’area euro, il governatore della Banca d’Inghilterra, Andrew Bailey e di diverse banche centrali nel mondo firmano una dichiarazione congiunta in difesa del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

Domenica notte lo stesso Powell aveva riferito di essere oggetto di una procedura che punta a una incriminazione da parte del Dipartimento di Giustizia Usa per i costi di ristrutturazione della sede dell’istituzione, mossa che ha definito “pretestuosa” e volta sostanzialmente a insidiare l’indipendenza della politica monetaria.

“Piena solidarietà alla Federal Reserve al suo presidente, Jerome Powell”, affermano i firmatari. “L’indipendenza delle banche centrali è cruciale per la stabilità economica, finanziaria e dei prezzi nell’interesse dei cittadini che serviamo. Per questo è cruciale preservare questa indipendenza, con il pieno rispetto dello stato di diritto e delle regole democratiche”.