Australian Open, cinque italiani teste di serie: l’elenco completo maschile e femminile

ROMA (ITALPRESS) – Cinque azzurri, quattro nel torneo maschile e una nel femminile, saranno teste di serie all’Australian Open 2026 in singolare. L’elenco comprende Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22). In singolare femminile l’unica azzurra testa di serie è Jasmine Paolini (7).

Nel torneo maschile, il numero 1 del mondo e del tabellone è lo spagnolo Carlos Alcaraz che potrebbe scontrarsi in finale con Jannik Sinner: sarebbe il loro quarto confronto consecutivo in una finale Slam, il primo all’Australian Open. Alexander Zverev è la terza testa di serie, mentre il 10 volte campione Novak Djokovic inizia il suo 21mo Australian Open come numero 4 del tabellone. Alex de Minaur, numero 6 del seeding, è l’australiano con la più alta testa di serie in singolare maschile agli Australian Open degli ultimi 20 anni. Daniil Medvedev, campione dello US Open 2021 e tre volte finalista all’Australian Open, che ha iniziato il 2026 con il titolo vinto a Brisbane, è l’unico campione Slam non compreso tra le prime quattro teste di serie in singolare maschile

Nel torneo femminile la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff sono le prime tre teste di serie per il secondo anno consecutivo. Madison Keys, che l’anno scorso ha annullato un match point e sorpreso Swiatek in semifinale, per poi battere in finale la due volte campionessa in carica Sabalenka, torna come testa di serie numero 9. La detentrice del titolo, che 12 mesi fa ha conquistato qui il suo primo titolo Slam, è una delle quattro tenniste statunitensi presenti tra le prime 10 teste di serie. Tra le prime 32 del tabellone troviamo altre sei giocatrici con almeno un major all’attivo: Elena Rybakina (5), Naomi Osaka (16), Jelena Ostapenko (24), Sofia Kenin (27), Emma Raducanu (28) e Marketa Vondrousova (32).

LE TESTE DI SERIE DEL TABELLONE MASCHILE

1 Carlos Alcaraz (ESP);

2 Jannik Sinner (ITA);

3 Alexander Zverev (GER);

4 Novak Djokovic (SRB);

5 Lorenzo Musetti (ITA);

6 Alex De Minaur (AUS);

7 Felix Auger-Aliassime (CAN);

8 Ben Shelton (USA);

9 Taylor Fritz (USA);

10 Alexander Bublik (KAZ);

11 Daniil Medvedev (RUS);

12 Casper Ruud (NOR);

13 Andrey Rublev;

14 Alejandro Davidovich Fokina (ESP);

15 Karen Khachanov (RUS);

16 Jakub Mensik (CZE);

17 Jiri Lehecka (CZE);

18 Francisco Cerundolo (ARG);

19 Tommy Paul (USA);

20 Flavio Cobolli (ITA);

21 Denis Shapovalov (CAN);

22 Luciano Darderi (ITA);

23 Tallon Griekspoor (NED);

24 Arthur Rinderknech (FRA);

25 Learner Tien (USA);

26 Cameron Norrie (GBR);

27 Brandon Nakashima (USA);

28 Joao Fonseca (BRA);

29 Frances Tiafoe (USA);

30 Valentin Vacherot (MON);

31 Stefanos Tsitsipas (GRE);

32 Corentin Moutet (FRA).

LE TESTE DI SERIE DEL TABELLONE FEMMINILE

1 Aryna Sabalenka (BLR);

2 Iga Swiatek (POL);

3 Coco Gauff (USA);

4 Amanda Anisimova (USA);

5 Elena Rybakina (KAZ);

6 Jessica Pegula (USA);

7 Jasmine Paolini (ITA);

8 Mirra Andreeva (RUS);

9 Madison Keys (USA);

10 Belinda Bencic (SUI);

11 Ekaterina Alexandrova (USA);

12 Elina Svitolina (UKR);

13 Linda Noskova (CZE);

14 Clara Tauson (DEN);

15 Emma Navarro (USA);

16 Naomi Osaka (JPN);

17 Victoria Mboko (CAN);

18 Liudmila Samsonova (RUS);

19 Karolina Muchova (CZE);

20 Marta Kostyuk (UKR);

21 Elise Mertens (BEL);

22 Leylah Fernandez (CAN);

23 Diana Shnaider (RUS);

24 Jelena Ostapenko (LAT);

25 Paula Badosa (ESP);

26 Dayana Yastremska (UKR);

27 Sofia Kenin (USA);

28 Emma Raducanu (GBR);

29 Iva Jovic (USA);

30 Maya Joint (AUS);

31 Anna Kalinskaya (RUS);

32 Marketa Vondrousova (CZE).

