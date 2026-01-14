Mileto, grave incidente in centro città tra auto e moto

2 minuti per la lettura

Scontro tra una moto e un’auto nel centro di Mileto, nei pressi del seminario vescovile. Tre persone ferite, grave il motociclista trasportato d’urgenza allo Jazzolino di Vibo Valentia



MILETO – Un brutto incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 gennaio 2026, nel pieno centro cittadino. A essere coinvolti nello scontro sono stati una moto di grossa cilindrata e un’autovettura, episodio che ha generato momenti di forte apprensione tra i residenti e gli automobilisti che stavano transitando nella zona del seminario vescovile di Mileto.

INCIDENTE TRA AUTO E MOTO IN CENTRO CITTÀ

Secondo quanto emerso, il motociclista stava percorrendo la Statale 18 in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto, un’Alfa Romeo, sulla quale viaggiavano tre persone. Il veicolo stava effettuando una svolta verso via Nazario Sauro al momento dell’impatto. Il centauro non è riuscito a evitare la collisione, andando a colpire violentemente l’autovettura.

TRE I FERITI

A seguito del violento urto, il motociclista è finito rovinosamente sull’asfalto, venendo sbalzato per diversi metri. Le conseguenze dell’impatto sono state evidenti sui mezzi coinvolti: l’auto ha riportato ingenti danni nella parte posteriore, mentre la moto è andata completamente distrutta.

INCIDENTE MOTO E AUTO, FERITI RICOVERATI ALLO JAZZOLINO

Il bilancio dell’incidente è di tre feriti. Il centauro ad avere la peggio, riportando lesioni serie ed è quindi stato operato d’urgenza; mentre due donne, che viaggiavano a bordo dell’auto, hanno riportato ferite lievi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente due ambulanze con a bordo gli operatori sanitari, che hanno effettuato le necessarie manovre di soccorso e prestato le prime cure ai feriti, provvedendo successivamente al loro trasporto all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e due volanti dei Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area interessata dall’incidente e regolato il traffico, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli incidentati.