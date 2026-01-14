Darderi vola ai quarti ad Auckland, Cocciaretto avanza ad Hobart

ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi ottiene il pass per i quarti di finale dell’Asb Classic, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. Ha rimontato un set e un break di svantaggio, diventando, così, il terzo italiano ai quarti di finale.

Nella notte italiana il 23enne italoargentino di Villa Gesell, numero 24 del ranking e quarto favorito del seeding, al primo torneo dell’anno, ha battuto 1-6 7-5 6-3, al secondo turno il cileno Alejandro Tabilo, 81 Atp, in tabellone grazie ad una wild card, dopo essere stato sotto 1-3 nel secondo set. Tabilo al primo turno aveva regolato al primo turno per 64 62 l’argentino Ugo Camillo Carabelli (numero 47 Atp). Ai quarti, Darderi affronterà per la terza volta lo statunitense Marcos Giron, numero 60 del mondo che ha sconfitto nel primo confronto diretto a Houston nel 2024. Il 32enne californiano di Thousand Oaks ha vinto la sfida più recente, l’anno scorso a Eastbourne sull’erba. All’esordio stagionale, dunque, Darderi ha ottenuto la sua prima vittoria da ottobre e raggiunto il suo undicesimo quarto di finale nel circuito Atp, il primo al di fuori della terra battuta.

“È stata una partita davvero difficile”, ha dichiarato Darderi al termine del match. “Era la prima partita dell’anno, il primo set è stato molto complicato. All’inizio mi sentivo molto teso in campo. La rimonta nel secondo set è stata determinante. Ero sotto 1-3, ma sono riuscito a strappargli il servizio e a restare concentrato mentalmente. Nella seconda parte del match sono finalmente riuscito a giocare molto bene. Alejandro è un ottimo giocatore, sono molto felice della mia prestazione di oggi”, le sue parole riportate da Supertennis.

COCCIARETTO AI QUARTI AD HOBART

Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale dell’“Hobart International”, torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale della Tasmania (Australia). La 24enne di Fermo, numero 80 Wta, finalista nel 2023 ma in questa edizione partita dalle qualificazioni, dopo aver regolato in due set all’esordio nel main draw la qualificata giapponese Shimizu (425 Wta), nella notte italiana al secondo turno ha battuto in rimonta per 1-6 7-5 7-5, in due ore e undici minuti, la statunitense Ann Li, numero 38 del ranking e quarta favorita del seeding, prendendosi la rivincita per la sconfitta rimediata dalla 25enne di King of Prussia, Pennsylvania, nell’unico precedente, disputato nei quarti a Guangzhou lo scorso ottobre. Giovedì la marchigiana si giocherà un posto in semifinale con l’ungherese Anna Bondar, 75 Wta, che ha eliminato per 76(7) 75, in oltre due ore e un quarto di gioco, la veterana tedesca Tatiana Maria, 42 del ranking e sesta favorita del seeding.

A guidare il tabellone è la britannica Emma Raducanu, numero 29 Wta, che ha debuttato battendo la colombiana Camila Osorio (63 76): subito fuori la statunitense McCartney Kessler, numero 31 Wta e seconda testa di serie, nonché campionessa uscente, eliminata 6-4 al terzo dalla serba Olga Danilovic, numero 68 del ranking.

VAVASSORI ELIMINATO AD ADELAIDE

Si ferma agli ottavi di finale il brillante cammino di Andrea Vavassori (336) nell’Atp 250 di Adelaide. L’azzurro è stato superato per 62 76 (5) in un’ora e 45 minuti di gioco dall’australiano Aleksandar Vukic (87). Nel ranking di lunedì prossimo Vavassori farà un salto di quasi 50 posizioni attestandosi attorno al numero 290 del mondo. Vukic ai quarti affronterà lo statunitense Tommy Paul, seconda testa di serie e numero 21 Atp.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).