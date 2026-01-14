Tennis, il dilettante Smith batte Sinner e vince il Million 1 Point

Roma, 14 gen. (askanews) – Clamoroso sulla Rod Laver Arena di Melbourne, dove a portarsi a casa il milione di dollari australiani (circa 570mila euro) è il dilettante Jordan Smith, che agli ottavi del Million Dollar 1 Point Slam aveva eliminato Jannik Sinner che aveva sbagliato la battuta, i professionisti avevano una sola chance di battuta. Fuori anche Alcaraz contro la greca Sakkari. “Non ho parole Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un’esperienza incredibile!”, le parole dell’australiano vincitore del torneo. Jordan Smith, 29enne australiano vincitore del campionato del New South Wales, ha battuto nell’ordine Smith, Sinner, Anisimova, Pedro Martinez e Joanna Garland. Anche Garland, attuale n°117 della classifica WTA ed eliminata al primo turno delle qualificazioni del torneo di singolare femminile – era infatti riuscita ad avere la meglio di grandissimi giocatori e giocatrici: Varvara Lepchenko, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Maria Sakkari e Donna Vekic. In finale però la giocatrice di passaporto di Taipei ha avuto un po’ fretta, colpendo rapidamente in corridoio e consegnando così la vittoria al dilettante Smith. Un torneo-esibizione che ha funzionato, con i professionisti spesso più tesi dei dilettanti a causa della pressione e con alcuni siparietti divertenti. Un’idea che, ne siamo certi, verrà replicata in futuro anche da altre federazioni.

Nel mentre Smith si porta a casa appunto un assegno da un milione, a cui si aggiungono 50mila dollari per il suo club. L’automobile messa in palio dallo sponsor è invece andata ad Alec Reverente, anche lui dilettante australiano che ha superato nel match valido per ‘la macchina’ proprio Jordan Smith.