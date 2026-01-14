Soriano: cittadini senz’acqua, topi nelle scuole e bollette salate

3 minuti per la lettura

Assenza di acqua ed emergenza igienico sanitaria a Soriano ma i cittadini continuano a pagare bollette salatissime. Una crisi che non può più essere ignorata

Soriano – Da giorni il paese delle Preserre vive una situazione che va ben oltre il semplice disagio quotidiano: l’acqua non arriva nelle case, le scuole sono chiuse per la presenza di topi e, come se non bastasse, i cittadini continuano a ricevere bollette dai costi elevatissimi. Un quadro che fotografa una crisi profonda, fatta di inefficienze strutturali, mancanza di prevenzione e gravi rischi sanitari.

A rendere ancora più evidente la gravità del momento è una nuova ordinanza con cui il sindaco di Soriano ha disposto la “chiusura temporanea di due plessi – scuola dell’Infanzia e Liceo scientifico – fino al normale ripristino delle condizioni dell’approvvigionamento idrico”, mentre restano fuori dall’attuale provvedimento la scuola Elementare e Media, precedentemente chiuse – nelle giornate del 13 e 14 gennaio per consentire la derattizzazione – provvedimento necessario, ma che certifica ufficialmente uno stato di emergenza che ormai coinvolge servizi essenziali e diritti fondamentali.

L’assenza d’acqua: un’emergenza igienico-sanitaria

La mancanza prolungata di acqua potabile rappresenta uno dei più gravi problemi per la salute pubblica. L’acqua è essenziale non solo per bere, ma anche per l’igiene personale, la pulizia degli ambienti domestici e la preparazione degli alimenti. Senza diventa impossibile lavarsi adeguatamente le mani, aumentando il rischio di diffusione di virus e batteri;

cresce il pericolo di infezioni e i bambini, in particolare, sono particolarmente esposti a complicazioni anche gravi.

L’assenza di un regolare approvvigionamento idrico rende impraticabile la normale attività scolastica, come dimostrato dalla chiusura dei plessi, e costringe molte famiglie a ricorrere a soluzioni di fortuna, come l’uso di acqua non certificata o conservata in modo improprio, aumentando ulteriormente il rischio di contaminazioni.

Scuole chiuse per la presenza di topi: un segnale allarmante

La chiusura delle scuole a causa della presenza di roditori è un fatto gravissimo. I topi non sono solo un problema di degrado, ma un serio pericolo sanitario. Possono essere veicolo di numerose malattie, tra cui leptospirosi, salmonellosi e altre infezioni trasmissibili attraverso urine, feci e morsi.

La loro presenza negli edifici scolastici indica carenze nella manutenzione, nella pulizia e nel controllo degli ambienti. Per studenti, insegnanti e personale scolastico i rischi includono:

esposizione a agenti patogeni potenzialmente pericolosi;

contaminazione di superfici, materiali didattici e alimenti;

aumento di allergie e problemi respiratori legati a polveri e residui organici.

“Bollette elevate in un contesto di servizi carenti” chiosano alcuni cittadini sui social network. “A rendere ancora più esasperante l’attuale situazione a Soriano, è il costo elevato delle bollette. I cittadini si trovano a pagare tariffe alte per un servizio che, di fatto, non viene garantito. Questo genera frustrazione, rabbia e un senso di ingiustizia profondo, – denuncia un abitante – pagare per un bene essenziale come l’acqua, senza poterlo utilizzare, significa subire un doppio danno: economico e sanitario.

Una crisi che non può più essere ignorata

La combinazione di mancanza d’acqua, chiusura delle scuole, presenza di roditori e costi insostenibili non è solo un problema amministrativo, ma una vera emergenza sanitaria e sociale. I rischi per la salute collettiva sono concreti e immediati e richiedono interventi urgenti: ripristino del servizio idrico, bonifica e sanificazione degli edifici scolastici con controlli rigorosi.

In gioco non c’è solo la qualità della vita dei cittadini, ma la tutela della salute pubblica e la dignità di un’intera comunità che chiede risposte rapide, servizi efficienti e rispetto.