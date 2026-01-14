Artemis, chieste 35 condanne. 18 anni per un carabiniere di Lamezia

3 minuti per la lettura

Chieste le condanne per i 35 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell’ambito dell’operazione Artemis; tra le più alte pene anche i 18 anni per un carabiniere di Lamezia

LAMEZIA TERME – Da un massimo di 20 anni di carcere a un minimo di un anno e 4 mesi. Il pm della Dda di Catanzaro, Romano Gallo, ha, infatti, chiesto al gup di Catanzaro, Roberta Cafiero, le condanne per 35 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell’ambito dell’operazione “Artemis”, condotta a novembre 2024 dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

20 anni al presunto capocosca e il ruolo del luogotenente

Tra le pene più alte chieste 20 anni al presunto capocosca Domenico Cracolici e 18 anni al carabiniere di Lamezia, Vincenzo Pulice, all’epoca dei fatti comandante della stazione di Maida. Da responsabile di polizia giudiziaria nell’area di influenza della ’ndrangheta, avrebbe protetto membri della cosca, avvisandoli su attività investigative o controlli, garantendo con la propria presenza sul territorio, l’assenza di controlli o ispezioni, sviando eventuali attività di indagine. Il luogotenente dei carabinieri si sarebbe anche interessato per l’assunzione di un giovane ritenuto vicino alle cosche di ‘ndrangheta del lametino e spacciatore di stupefacenti. Avrebbe anche organizzato delle coltivazioni di marijuana realizzate a Maida (contrada Corazzo nell’anno 2021 e contrada Siniscalchi nell’anno 2022) e Mesoraca, per le quali si è dato da fare affinché non venissero scoperte. Sarebbe addirittura arrivato a consegnare di partite di droga, lavorando per riscuotere crediti degli spacciatori verso i clienti.

Le accuse

L’inchiesta, che ruotava sul clan dei Cracolici di Maierato, che si occupava soprattutto del controllo delle attività economiche dell’area del Lametino e del Vibonese, tra cui il settore boschivo, interessò i territori di tra Lamezia Terme, Catanzaro e Vibo. Le persone coinvolte, a vario titolo, sono accusate di associazione di tipo ’ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, estorsione, concorrenza illecita, corruzione, favoreggiamento personale, falsa testimonianza, incendio, ricettazione, falso ideologico, nonché reati in materia di armi. Cinquantuno finirono in carcere a novembre 2024 e nove ai domiciliari Come si ricorderà, a ottobre dell’anno scorso 35 scelsero di essere giudicati con il rito abbreviato, cinque con il patteggiamento della pena e 37 sono stati rinviati a giudizio (il processo con il rito ordinario inizierà il 15 gennaio 2026 nell’aula bunker di Lamezia).

Le richieste

Bruno Cappellano, 57 anni, Amato; 14 anni e 3 mesi

Domenico Gianluigi Bonali, 56 anni, Lamezia; 4 anni e 8 mesi

Pasquale Cappello, 52 anni, Lamezia Terme; 6 anni e 8 mesi

Simone Caruso, 35 anni, Lamezia Terme; 16 anni

Francesco Catalano, 61 anni, Cortale; 6 anni e 6 mesi

Antonio Cimino, 25 anni, Lamezia Terme; 12 anni e 4 mesi

Francesco Cimino, 54 anni, residente a Lamezia Terme; 16 anni e 6 mesi

Salvatore Cimino, 24 anni, Lamezia Terme; 7 anni e 6 mesi

Daniel Costa, 42 anni, Catanzaro; 10 anni

Domenico Cracolici detto “Mimmo”, 54 anni, Cortale; 20 anni

Giuseppe Cracolici figlio di Domenico, 30 anni, Cortale; – 8 anni

Giuseppe Cracolici figlio di Renato, 23 anni, Maida; 7 anni e 20 giorni

Loredana Cracolici detta “Lory”, 46 anni, Maida; – 7 anni

Matteo Cracolici, 26 anni, Cortale; 9 anni e 4 mesi

Luigi Cutri’, 30 anni, Rosarno; 10 anni

Giovambattista De Sarro, 41 anni, Lamezia Terme; 8 anni e 6 mesi

Antonio Giampà alias “Mongoletto”, 53 anni, Lamezia Terme; 2 anni e 2 mesi

Antonio Guadagnuolo, 45 anni, Lamezia Terme; 8 ann

Alessandro Guerrieri alias “Pistacchio”, 27 anni, Lamezia Terme; 1 anno e 4 mesi

Salvatore Iannelli detto “Puzzella”, 26 anni, Lamezia Terme; 15 anni

Renato Mazza, 42 anni, San Pietro a Maida; 2 anni

Moreno Mastantuono, 54 anni, Cortale; 13 anni

Antonio Pagliuso, 36 anni, Lamezia Terme; 5 anni e 4 mesi