Groenlandia, Crosetto: no a frazionare in azioni il mondo occidentale

Roma, 16 gen. (askanews) – L’invio di piccoli contingenti europei in Groenlandia non rafforza la sicurezza né l’unità dell’Occidente. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a Roma, a Villa Madama, alla conferenza di presentazione del Documento strategico italiano sull’Artico.”Quindici soldati mandati in Groenlandia. Cos’è, una gita? Non riesco a capire”, ha detto Crosetto, criticando l’ipotesi di iniziative frammentate da parte dei singoli Paesi europei. “Voi immaginate: 15 italiani, 15 francesi e 15 tedeschi in Groenlandia. Sembra quasi l’inizio di una barzelletta”, ha aggiunto.”Io penso che invece sia il nostro interesse quello di tenere insieme il mondo occidentale, il mondo libero, pensare sempre in ottica Nato, in ottica Onu, io sono per allargare, non per frazionare in azioni un mondo che è già troppo frazionato. E lo stesso noi siamo pronti a farlo nell’Artico come Difesa” ha detto Crosetto.