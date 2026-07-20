L’Argentina cade nei supplementari, Spagna campione del mondo

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. La finale del MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, premia le Furie Rosse che riescono ad avere la meglio sull’Argentina per 1-0 ai tempi supplementari: la decide Ferran Torres al minuto 106. La Roja torna dunque a sollevare al cielo la Coppa del Mondo dopo la vittoria del 2010. Non riesce a difendere il titolo l’Albiceleste – in dieci dal 93′ per il secondo giallo a Enzo Fernandez – dopo il trionfo del 2022 in Qatar.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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