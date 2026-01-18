McGrath vince lo slalom di Wengen, Vinatzer chiude 13esimo

1 minuto per la lettura
WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Atle Lie McGrath vince lo slalom di Wengen, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Il norvegese conferma il primo posto della prima manche chiudendo con il tempo totale di 1’45″99; a completare il podio sono il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 0″47 e l’altro norvegese Henrik Kristoffersen a 0″81. Perde il podio, invece, lo svizzero Loic Meillard, che nella seconda manche perde due posizioni e chiude a 1″30.
Per quanto riguarda gli italiani, Alex Vinatzer chiude con il 13° tempo (due posizioni recuperate) a 2″66, Tommaso Sala è 26° a 3″65 e Tommaso Saccardi, che per la prima volta era riuscito a qualificarsi per la seconda manche, ha inforcato sul muro uscendo dalla gara.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Atle Lie McGrath (Nor) in 1’45″99
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″47
3. Henrik Kristoffersen (Nor) a 0″81
4. Loic Meillard (Sui) a 1″30
5. Timon Haugan (Nor) a 1″53
6. Matthias Iten (Sui) a 2″07
7. Filip Zubcic (Cro) a 2″09
7. Michael Matt (Aut) a 2″09
9. Clement Noel (Fra) a 2″39
10. Eirik Hystad Solberg (Nor) a 2″47
13. Alex Vinatzer (Ita) a 2″66
26. Tommaso Sala (Ita) a 3″65
DNF Tommaso Saccardi (Ita)
