McGrath vince lo slalom di Wengen, Vinatzer chiude 13esimo

WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Atle Lie McGrath vince lo slalom di Wengen, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Il norvegese conferma il primo posto della prima manche chiudendo con il tempo totale di 1’45″99; a completare il podio sono il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 0″47 e l’altro norvegese Henrik Kristoffersen a 0″81. Perde il podio, invece, lo svizzero Loic Meillard, che nella seconda manche perde due posizioni e chiude a 1″30.

Per quanto riguarda gli italiani, Alex Vinatzer chiude con il 13° tempo (due posizioni recuperate) a 2″66, Tommaso Sala è 26° a 3″65 e Tommaso Saccardi, che per la prima volta era riuscito a qualificarsi per la seconda manche, ha inforcato sul muro uscendo dalla gara.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Atle Lie McGrath (Nor) in 1’45″99

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) a 0″47

3. Henrik Kristoffersen (Nor) a 0″81

4. Loic Meillard (Sui) a 1″30

5. Timon Haugan (Nor) a 1″53

6. Matthias Iten (Sui) a 2″07

7. Filip Zubcic (Cro) a 2″09

7. Michael Matt (Aut) a 2″09

9. Clement Noel (Fra) a 2″39

10. Eirik Hystad Solberg (Nor) a 2″47

13. Alex Vinatzer (Ita) a 2″66

26. Tommaso Sala (Ita) a 3″65

DNF Tommaso Saccardi (Ita)

