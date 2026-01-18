Napoli, spari a due giovani mentre erano su uno scooter: sono in rianimazione

NAPOLI (ITALPRESS) – Due giovani sono rimasti feriti, a Napoli. Si tratta di un 21enne e un 19enne, che sono stati ricoverati in rianimazione. I due sono stati colpiti da proiettili in vico Lammatari, nel rione Sanità, mentre erano insieme su uno scooter.

Il più giovane è in pericolo di vita. Il proiettile lo ha colpito ad petto ed ha trapassato un polmone. L’altro è stato colpito ad un braccio.

Sull’episodio indaga la polizia di Stato. Gli agenti sono stati chiamati al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove sono stati trasportati i due giovani.

