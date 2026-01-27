Statuto, dopo ristampe di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto” parte il tour

Roma, 27 gen. (askanews) – La storica band mod torinese Statuto ristampa due classici della propria discografia e parte in tournée. A partire da venerdì 13 febbraio saranno disponibili per Sony Music gli album “Tempi Moderni” del 1997 e “Riskatto” (1999), da quest’ultimo prende il nome il tour club che si inaugura lo stesso giorno da Milano.

Il primo album pubblicato originariamente nel 1997 torna in versione doppio vinile 180 grammi e CD. “Tempi Moderni” contiene 12 canzoni in puro stile “brit e power pop” con ricchi arrangiamenti chitarristici e orchestrali, ammiccanti alle migliori produzioni di Blur e Oasis, al punto che fu proprio la mod band torinese ad aprire il tour italiano della band dei fratelli Gallagher nel 2002. L’album sancì l’inizio della collaborazione con il produttore artistico Carlo Ubaldo Rossi. La formazione dell’epoca comprendeva: Oscar Giammarinaro (voce), Rudy Ruzza (basso), Giovanni Deidda (batteria) e Alex Loggia (chitarra).

Il secondo lavoro uscito nel 1999, sarà ora disponibile in due versioni vinile: nero 180 grammi e picture disc, ma anche CD. “Riskatto” racchiude 14 canzoni, delle quali: 11 versioni in italiano dei brani più celebri dello ska inglese (Madness, Specials, Bad Manners e Selecter), due versioni ska di classici dei ’60 italiani (Bandiera Gialla e Bada Bambina) e un brano dedicato al Grande Torino in occasione del cinquantenario della tragedia di Superga (“Grande” con testo dello scrittore Gianpaolo Ormezzano). Nel disco, sempre prodotto da Rossi, spicca la partecipazione di Rettore, che canta la versione italiana di “On my radio” dei Selecter. A motivare la scelta di un album dedicato interamente allo ska “2-Tone” contribuì il pubblico degli Statuto, che dopo un disco senza neanche un brano ska, aveva richiesto a gran voce una nuova uscita che riportasse alle radici della band. La formazione dell’epoca comprendeva: Oscar Giammarinaro (voce), Rudy Ruzza (basso), Giovanni Deidda (batteria) e Valerio Giambelli (chitarra).

In occasione della nuova pubblicazione in particolare di “RiSKAtto” gli Statuto partono con il tour club omonimo, curato da Barley Arts, in cui presenteranno dal vivo tutti i brani del disco con gli arrangiamenti originali dell’epoca. A questi si aggiungeranno le loro hit storiche come “Abbiamo vinto Il Festival”, “In Fabbrica”, “Ragazzo Ultrà”, e molte altre. Dopo le più di 50 date del loro “Football Tour”, la band torna sui palchi di tutta Italia con uno spettacolo tutto nuovo e con ricco set strumentale. Sul palco Oscar Giammarinaro (voce), Zak Loggia (chitarra), Alessandro Loi (basso), Giulio Arfinengo (batteria), Gigi Rivetti (tastiere), Lorenzo Bonaudo (tromba) e Daniele Bergese (sax).

Ecco le prime date del tour (in aggiornamento): 13/2 Milano Arci Bellezza, 17/2 Torino Blah Blah (showcase repertorio “Tempi Moderni”), 20/2 Roma Defrag, 21/2 Castiglione del Lago (PG) Darsena, 22/2 Torino Blah Blah, 7/3 Bergamo INK Club e 12/3 Bologna Locomotiv Club.