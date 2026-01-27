Vannacci deposita un nuovo simbolo: Futuro Nazionale

1 minuto per la lettura
Milano, 27 gen. (askanews) – “Futuro Nazionale”: è il simbolo depositato da Roberto Vannacci nei giorni scorsi, precisamente il 24 gennaio, presso l’Ufficio Brevetti dell’Unione Europea.
Sfondo Blu, la scritta Futuro Nazionale in bianco, al centro una fiamma tricolore che sovrasta il nome “Vannacci” scritto in giallo.
“Solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘GenerazioneXa'”, minimizza il vice segretario della Lega ed eurodeputato, contattato telefonicamente.
