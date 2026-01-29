Australian Open, Sabalenka è la prima finalista: Svitolina ko in due set

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open femminili. La numero uno del ranking Wta, vincitrice delle ultime due edizioni dello Slam down-under, supera l’ucraina Elina Svitolina in due set con lo score di 6-2 6-3 in un’ora e 16 minuti di gioco. Nell’atto conclusivo in programma sabato, la bielorussa sfiderà la vincitrice della seconda semifinale di giornata tra Jessica Pegula ed Elena Rybakina, con la possibilità di mettere in bacheca il terzo titolo consecutivo a Melbourne.

NESSUNA STRETTA DI MANO TRA LE DUE

Nessun saluto o stretta di mano tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Sivtolina al termine della semifinale agli Australian Open, vinta dalla prima. Nel corso dell’incontro, sul maxischermo della Rod Laver Arena era comparso un annuncio: “Al termine dell’incontro, non ci sarà alcuna stretta di mano tra le giocatrici. Apprezziamo il vostro rispetto per entrambe durante e a seguito del match”. Svitolina era stata protagonista di un episodio simile agli ottavi di finale, dopo aver battuto la russa Mirra Andreeva. Con Sabalenka, invece, era successo ai quarti del Roland Garros 2023, quando la bielorussa aveva atteso a rete l’avversaria, che aveva rifiutato il saluto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).