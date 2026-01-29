La folle notte di Benfica-Real Madrid, Mourinho: “Vittoria storica”

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La trama di un film da record d’incassi. Benfica-Real Madrid di temi interessanti ne proponeva già alla vigilia, ma un epilogo come quello del 98° con il colpo di testa da centravanti e il gol del portiere Anatoliy Trubin che qualifica i lusitani (ed elimina l’OM di De Zerbi per differenza reti), nessuno poteva immaginarlo.

Josè Mourinho in realtà ci ha pensato, ma soltanto al 97, quando, sulla punizione fischiata dall’italiano Massa, ha ordinato all’estremo difensore ucraino di andare a sfruttare i suoi 199 centimetri. Detto fatto per l’apoteosi del Da Luz e dello stesso “special one” che abbracciando un raccattapalle ha sfogato tutta la sua gioia e le tensioni degli ultimi giorni.

“Questa è stata una serata storica, ma ora chiedo rispetto. L’unica cosa che chiedo è questa, chiedo a certe persone – dice sarcasticamente rivolgendosi ai critici – di non suicidarsi, di non buttarsi dai balconi, il Benfica perderà di nuovo e torneranno a ucciderci…Io chiedo solo un po’ di rispetto per il club e per i giocatori”, le parole di un Mourinho che non ha dimenticato le critiche e che ha presentato il conto ai suoi detrattori in una serata dalle forti emozioni per lui, visto che dall’altra parte c’era il “suo” Real, guidato da Alvaro Arbeloa, uno dei suoi giocatori durante l’avventura sulla panchina dei blancos.

“Ricordo di aver vinto o perso all’ultimo minuto, mi è successo diverse volte, ma questa situazione è stata unica, bisognava correre rischi, potevamo prendere il 3-3 in quell’ultima azione, ma anche fare gol e passare il turno. Vincere contro il Real Madrid ha sempre un peso importante, ma questa è una vittoria storica, fondamentale dal punto di vista economico e del prestigio – spiega l’ex tecnico di Inter e Roma -. Non siamo una squadra molto forte nel gioco aereo, ho mandato a saltare il più alto, il portiere, e ho chiesto al più piccolo, Dahl, di restare a centrocampo. Trubin è andato lì e ha fatto un gol spettacolare al di là dell’importanza della rete”.

L’entusiasmo di Mourinho e delle Aquile da una parte, la depressione e il nervosismo dei blancos che, ironia della sorte, ai play-off potrebbero incrociare proprio il Benfica. Sì perchè il Real non è entrato tra le prime 8 e Kylian Mbappè proprio non sa darsi una spiegazione. “Non capisco, ci manca la continuità nel gioco, è un problema che dobbiamo risolvere. Non possiamo essere bravi un giorno e scarsi quello dopo. Fa un po’ male perché sarebbe stato importante avere meno impegni per migliorare, ma ci siamo meritati la posizione in cui siamo”, dice il francese autore di una doppietta al Da Luz.

“Abbiamo giocato malissimo… Stavamo già perdendo 3-2, il quarto gol non ha cambiato nulla, ma è stato un po’ imbarazzante”, ha aggiunto Mbappé che ha insistito sui problemi di questo Real. “Ci manca un po’ di tutto. Non dico che sia solo un problema di atteggiamento o di gioco, penso che sia una questione generale e in Champions League ogni dettaglio è importante. Ora chiedo al Bernabéu di sostenere la squadra. Siamo ai play-off e stiamo facendo un buon percorso in Liga”.

Da Mbappé ad Alvaro Arbeloa che, poche settimane dopo aver sostituito Xabi Alonso, si trova in un vortice di tensioni e si è assunto la piena responsabilità della sconfitta. “Non siamo stati in grado di esprimere il nostro per 90 minuti. Sappiamo di dover lavorare molto, di dover migliorare e siamo consapevoli di avere ancora molta strada da fare. Per vincere questo tipo di partite, bisogna fare bene tante cose, non solo una, e bisogna farle per 90 minuti. Non è la prima volta che un portiere segna contro di me. Giocavamo con due giocatori in meno (espulsi Asensio al 92° e Rodrygo al 96°) e dovevamo anche segnare un gol per arrivare tra le prime 8. Hanno rischiato loro e abbiamo rischiato anche noi, ma alla fine hanno vinto loro. Mi sento completamente responsabile della sconfitta, ma non siamo stati eliminati dalla Champions. Abbiamo due partite davanti a noi e le affronteremo con l’obiettivo di passare il turno“. Alla fine l’abbraccio con Mourinho. “Resta tutto tra me e José”.

