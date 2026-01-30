Mattarella: comunicazione orientata da interessi, fondamentale giornalismo

Roma, 30 gen. (askanews) – “Oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato. In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera a Il Foglio in occasione del 30esimo anniversario dalla nascita del giornale.

“I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali”, ha aggiunto il capo dello Stato.