Milano-Cortina, doping: positiva la biatleta azzurra Rebecca Passler

Roma, 2 feb. (askanews) – A quattro giorni dalla cerimonia di apertura, primo caso di doping tra gli atleti di Milano Cortina. L’azzurra Rebecca Passler, biatleta classe 2001, è stata trovata positiva a un controllo fuori competizione. La sostanza trovata è il letrozolo, un farmaco usato prevalentemente in casi oncologici ma che può essere anche adoperato per ridurre il livello di estrogeni. Ventiquattro anni, di Anterselva, Rebecca Passler ha vinto diverse medaglie a livello giovanile. Il padre Johann vinse la prima medaglia del biathlon azzurro, bronzo a Calgary 1988.