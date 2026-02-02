X
<
>

Sicurezza, appello Meloni a opposizioni per collaborazione istituzionale

| 2 Febbraio 2026 14:00 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 2 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il governo “ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell’ordine e, in questa delicata fase  anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein  intendono rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi al termine del vertice sulla sicurezza.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA