Hellas Verona, Paolo Sammarco nominato allenatore ad interim

VERONA (ITALPRESS) – Il Verona ha reso noto che “la guida tecnica della prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il club rivolge al tecnico un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro”.

Sammarco, promosso dalla guida della Primavera alla prima squadra, almeno per il momento prenderà dunque il posto dell’esonerato Paolo Zanetti, licenziato dopo il netto ko di Cagliari (4-0). L’Hellas è ultimo in classifica con 14 punti in 23 giornate (2 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).