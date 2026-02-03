Napoli, una ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena

NAPOLI (ITALPRESS) – Tragica morte a Napoli, dove questo pomeriggio una ragazza di 22 anni è deceduta all’ospedale Villa Betania di Ponticelli, alla periferia est della città. La giovane, residente nel quartiere, era appena arrivata al Pronto soccorso con una ferita da arma da taglio alla schiena. Sull’episodio, ancora in fase di ricostruzione, indaga la polizia con gli agenti della squadra mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell’Upgsp della Questura di Napoli.

IL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI: “PIU’ IMPEGNO PER RIDURRE LE SACCHE DI DISAGIO”

“Addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell’ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio”. Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

