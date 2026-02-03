Femminicidio a Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata alla schiena

1 minuto per la lettura

Ilenia Musella, 22enne di Napoli, è morta all’ospedale Villa Betania di Ponticelli accoltellata alle spalle, si sospetta un femminicidio al culmine di una lite familiare

NAPOLI – Ennesimo femminicidio questa volta a Napoli, dove nel tardo pomeriggio una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta all’ospedale Villa Betania di Ponticelli, alla periferia est della città. La giovane, residente nel quartiere, era appena arrivata al Pronto soccorso con una ferita da arma da taglio alla schiena. Sull’episodio, ancora in fase di ricostruzione, indaga la polizia con gli agenti della squadra mobile, del Commissariato di Ponticelli e dell’Upgsp della Questura di Napoli.

In particolare, gli investigatori della Polizia di Stato sarebbero sulle tracce del fratello della 22enne. Il giovane si sarebbe, infatti, reso irreperibile dopo il delitto. L’ipotesi attuale è che l’omicidio sia avvenuto durante una lite familiare.

FEMMINICIDIO A NAPOLI, ACCOLTELLATA ALLE SPALLE, IL SINDACO MANFREDI: “MAGGIORE IMPEGNO PER RIDURRE LE SACCHE DI DISAGIO”

“Addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell’ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio”. Queste le prime parole pubblicate su X da parte del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il primo cittadino partenopeo ha condannato così l’ennesimo femminicidio registrato in Italia.