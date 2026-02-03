Piantedosi “Servono misure per depotenziare i violenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Le vergognose scene a cui abbiamo assistito

sabato scorso, richiamano l’attenzione sulla necessità di

depotenziare i gruppi organizzati di facinorosi prima ancora che

possano mettersi all’opera e innescare spirali di violenza. E’

questo uno degli obiettivi del pacchetto di norme che ci

apprestiamo a proporre. Stiamo lavorando all’introduzione di

specifiche misure finalizzate a rendere ancora più efficace

l’azione di filtro e prevenzione come il fermo di polizia per

soggetti potenzialmente pericolosi, di cui siano già conoscibili

intenzioni e attitudini, strumenti presenti in alcuni ordinamenti

europei senza che nessuno gridi all’attentato alla democrazia”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante

l’informativa urgente alla Camera sugli scontri di Torino durante

il corteo per il centro sociale Askatasuna. “Riguardo agli episodi di violenza organizzata contro lo Stato e le forze dell’ordine non ci possono essere ambiguità, ma solo una ferma condanna. Askatasuna con un comunicato ha rivendicato le azioni illegali esprimendo solidarietà ai tre arrestati, ribadendo quale fosse l’obiettivo reale della manifestazione – ha aggiunto Piantedosi – E’ indispensabile un segnale di moderazione, senza cui si rischia di inasprire lo scontro. L’auspicio è che tutte le forze politiche in Parlamento riescano a trovare una convergenza per respingere ogni tentazione di blandire e giustificare queste espressioni eversive e antidemocratiche, attraverso l’individuazione di nuove forme di tutela”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-