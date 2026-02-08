Portogallo, il socialita Seguro dato vicente alle presidenziali

Roma, 8 feb. (askanews) – Si profila una netta vittoria del socialista Antonio José Seguro alle elezioni presidenziali in Portogallo: secondo una prima proiezione delle rete RTPnoticias ha ottenuto tra il 68% e il 73% di voti al ballottaggio. Il candidato di centro-sinistra era dato come favorito rispetto allo sfidante di destra, André Ventura.

Al primo turno, nessuno degli undici candidati aveva superato il 50% necessario per spuntarla. L’accesso al ballottaggio rappresenta comunque un risultato rilevante per Ventura e per il suo partito, Chega, creato meno di 7 anni fa è già la seconda forza parlamentare del Paese, in un quadro di aumento dei consensi verso partiti e movimenti di destra in vari Stati europei.

Circa undici milioni gli elettori portoghesi che erano chiamati ad esprimersi. Elevato il tasso di astensione, secondo le prime stime dei media portoghesi si è attestato tra il 42% e il 48% degli aventi diritto.

Seguro si è presentato come un candidato moderato disposto a collaborare con il governo di minoranza di centro-destra, prendendo le distanze dalle posizioni anti-establishment e anti-immigrazione di Ventura. Il veterano socialista ha raccolto il sostegno di esponenti politici tradizionali sia di sinistra sia di destra intenzionati a fermare l’avanzata populista.

In Portogallo il presidente ha in genere un ruolo prevalentemente rappresentativo e privo di poteri esecutivi diretti, ma può influenzare la vita politica attraverso il veto alle leggi approvate dal Parlamento, superabile con una nuova votazione, e dispone anche della facoltà di sciogliere l’assemblea e indire elezioni anticipate.

Il prossimo capo dello Stato sarà chiamato a garantire stabilità dopo un periodo segnato da forte turbolenza politica, culminato con tre elezioni legislative in tre anni. A marzo il vincitore succederà al presidente uscente Marcelo Rebelo de Sousa, giunto al limite dei due mandati quinquennali.

Ventura, noto per uno stile teatrale e combattivo, ha respinto ipotesi di compromesso politico e ha concentrato parte della campagna contro quella che definisce un’eccessiva immigrazione, dichiarando che “il Portogallo è nostro”. Durante la corsa elettorale ha fatto affiggere manifesti con slogan contro l’arrivo di stranieri e contro il ricorso ai sussidi pubblici. (fonte immagine: Seguro Presidente)