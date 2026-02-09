Cinema, “Nella gioia e nel dolore” di Ozpetek nelle sale a Natale

Roma, 9 feb. (askanews) – Mentre il pattinaggio italiano di figura a Milano-Cortina 2026 emoziona sulle note di “Diamanti”, con l’omonima canzone guida del film nella performance olimpica della coppia di danza azzurra, Charlene Guignard e Marco Fabbri, Ferzan Ozpetek annuncia il suo nuovo lavoro dal titolo “Nella gioia e nel dolore” che sarà nelle sale italiane a Natale 2026.

L’autore di “Diamanti”, dopo l’enorme successo italiano e internazionale del film, venduto in oltre cento paesi nel mondo, inizierà a giugno le riprese del nuovo progetto.

Prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, “Nella gioia e nel dolore” sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.