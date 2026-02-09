X
Milano-Cortina, il programma di oggi, lunedì 9 settembre

Roma, 9 feb. (askanews) – Questo il programma di lunedì 9 settembre delle Olimpiadi di Milano-Cortina

10:05 Curling – Misto, preliminari: Svizzera-Canada
10:05 Curling – Misto, preliminari: Italia-Stati Uniti
10:05 Curling – Misto, preliminari: Norvegia-Corea del Sud
10:05 Curling – Misto, preliminari: Repubblica Ceca-Estonia

10:30 Sci alpino – Combinata a squadre (U), GARE DA MEDAGLIA

12:10 Hockey su ghiaccio donne – Gruppo B: Giappone-Italia

12:30 Sci freestyle – Slopestyle (D), FINALE

16:40 Hockey su ghiaccio donne – Gruppo B: Germania-Francia

17:00 Slittino – Singolo (D), 1ª manche

17:30 Pattinaggio di velocità – 1000 m (D), GARE DA MEDAGLIA

18:05 Curling – Misto, semifinale: N.N.-N.N.
18:05 Curling – Misto, semifinale: N.N.-N.N.

18:43 Slittino – Singolo (D), 2ª manche

19:00 Salto con gli sci – Trampolino piccolo (U), GARE DA MEDAGLIA

19:20 Pattinaggio artistico – Danza su ghiaccio (X), programma corto

19:30 Snowboard – Big Air (D), FINALE

20:40 Hockey su ghiaccio donne – Gruppo A: Svizzera-Stati Uniti

21:10 Hockey su ghiaccio donne – Gruppo A: Canada-Repubblica Ceca

