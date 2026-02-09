Nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid, efficienza e spirito d’avventura

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki presenta la nuova Across Plug-In Hybrid, un SUV che unisce tecnologia avanzata, prestazioni elevate ed efficienza, confermandosi come la scelta ideale per chi desidera vivere la mobilità in modo evoluto senza rinunciare alla versatilità. Grazie a un sistema Plug-in Hybrid di nuova generazione e a dotazioni di sicurezza e comfort di livello superiore, la nuova Across è pronta ad affrontare ogni percorso, dalla città ai terreni più impegnativi. Il design robusto e moderno esprime immediatamente il suo carattere deciso. Le linee pulite ma scolpite, la griglia frontale dal profilo rialzato, l’ampia carreggiata e i passaruota squadrati enfatizzano le capacità off-road e conferiscono alla vettura una presenza forte e sicura su strada.

La gamma colori si arricchisce con tre nuove tonalità – Bianco, Grigio e Verde – che affiancano il classico Nero, ampliando le possibilità di personalizzazione. All’interno, l’abitacolo è progettato secondo il concetto di “effetto sospeso”, che concentra i principali comandi in un’unica area ergonomica. Il cockpit digitale integra cluster e infotainment in un ambiente tecnologico e intuitivo, pensato per offrire un’esperienza di guida immersiva. I sedili anteriori, riscaldati e rivestiti in pelle sintetica e tessuto, garantiscono elevato comfort: quello del conducente è regolabile elettricamente in 10 posizioni con funzione memoria, mentre quello del passeggero offre 8 regolazioni. La capacità del bagagliaio, pari a 446 litri, e il portellone elettrico hands-free rendono la nuova Across pratica anche nella vita quotidiana.

Il cuore tecnologico della nuova Across Plug-In Hybrid è il sistema PHEV compatto ad alte prestazioni, progettato per massimizzare efficienza e autonomia. L’integrazione della Power Control Unit e del convertitore DC/DC nell’eAxle anteriore, insieme all’utilizzo di semiconduttori in carburo di silicio, consente una riduzione delle perdite energetiche e un miglior sfruttamento dello spazio interno. Il motore termico 2.5 litri a quattro cilindri assicura prestazioni brillanti e consumi contenuti, adattandosi alle diverse condizioni di guida. A completare il quadro, il sistema di trazione integrale AllGrip E-Four garantisce stabilità e controllo su ogni fondo, con diverse modalità di guida – Normal, Eco, Sport ed E-Four Trail – per affrontare con sicurezza ogni situazione. L’ampia dotazione di sistemi ADAS, tra cui il sistema di pre-collisione, il cruise control adattivo con radar e la camera a 360°, eleva ulteriormente il livello di sicurezza e assistenza alla guida.

Con la nuova Across Plug-In Hybrid, Suzuki propone un SUV capace di coniugare efficienza, tecnologia e spirito d’avventura, aprendo nuove prospettive di mobilità sostenibile e dinamica.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).