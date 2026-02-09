Olimpiadi, a Milano un’opera interattiva celebra le vittorie invisibili

Milano, 9 feb. (askanews) – Si chiama Shades of Gold, sfumature di oro, ed è una grandissima medaglia olimpica costruita come se fosse un mosaico di arte bizantina con tanti tasselli d’oro. L’installazione interattiva presentata in piazza Cairoli a Milano è opera dello street artist Greg Goya. “Quello che ho fatto è dipingere su quest’opera la domanda: qual è la tua più grande vittoria e chiedere alle persone di raccontarmi quelle che sono le loro più grandi vittorie all’interno dei tasselli del mosaico”.Passanti incuriositi, dagli anziani ai bambini, hanno iniziato a scrivere ciascuno la propria risposta. Un progetto che invita a celebrare ciò che spesso resta invisibile: le vittorie personali, grandi o piccole, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di condivisione, energia e ispirazione collettiva.E ne esce un mosaico di vittorie personali molto intimiste e, alcune, anche commoventi.A proposito di Olimpiadi, il rapporto di Greg Goya coi Giochi è molto importante nella sua vita: “Due anni fa alle Olimpiadi di Parigi è stata la prima volta che sono stato chiamato a fare arte fuori dal mio paese e quindi ha rappresentato un punto d’inizio anche per il mio percorso artistico che poi si è sviluppato anche molto fuori oltre confine e quindi ho un rapporto di affetto proprio con questo evento ed è bellissimo che oggi siano qui in Italia”.Alla domanda sulle più grandi vittorie non può mancare la risposta dell’autore dell’opera: “La mia più grande vittoria probabilmente è riuscire a vivere della mia arte, a fare arte insieme alle persone”.