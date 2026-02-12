Milano-Cortina, Mattarella ad atleti: competere con lealtà e con successo

Roma, 12 feb. (askanews) – “Gli atleti continuino con lo spirito di questi giorni e con l’impegno per competere con lealtà e con successo”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Casa Italia si è rivolto agli atleti impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

“Tutto posso fare tranne appropriazione indebita. Le medaglie sono degli atleti – sottolinea riferendosi con una battuta alle vittorie azzurre di queste ore – sono fortunato io ad essere stato qui in questi giorni in cui hanno conquistato molte medaglie. Spero che continui”.

“Complimenti a tutti i nostri atleti che stanno realizzando in questo momento – aggiunge Mattarella – non soltanto una presenza italiana nei giochi, ma il segno dell’amicizia con tutti gli altri atleti e le altre atlete di ogni altro Paese. È questo è il senso delle Olimpiadi. È il senso di Casa Italia, che si apre a tutti coloro che verranno per condividere le bellezze di questi luoghi, ma anche i valori della fraternità umana, della condivisione delle prospettive da tutti i popoli attraverso lo sport”.