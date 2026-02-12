Ue, Meloni: dare indicazioni precise a Commissione, frenare burocrazia

Alden Biesen, 12 feb. (askanews) – Il prevertice convocato da Italia e Germania prima del Consiglio europep informale “è stata una riunione molto partecipata, a dimostrazione chiaramente di una sensibilità che è ampia sul tema e di un ruolo che l’Italia può giocare in una fase particolarmente importante, particolarmente delicata. Il nostro obiettivo di questa riunione, che è un po’ simile a quella che già abbiamo organizzato e strutturato, quella sul tema della migrazione, è favorire il fatto che il Consiglio dia alla Commissione Europea delle chiare cose da fare e che la Commissione possa appellarsi a delle indicazioni chiare che ha avuto dal Consiglio anche per frenare una burocrazia che in Europa sta superando ampiamente quello che è il proprio ruolo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo con i giornalisti – al suo arrivo al castello di Alden Biesen – l’esito del prevertice.

“È una riunione che noi vogliamo strutturare, è andata molto bene, è una riunione che noi vogliamo strutturare che non ha solamente come obiettivo il Consiglio Europeo di marzo ma che vuole seguire passo passo i dossier e la realizzazione delle indicazioni che il Consiglio fornisce alla Commissione su materie che sono così strategiche”, ha spiegato la premier. “L’obiettivo non è solo vederci prima dei Consigli ma lavorare nel tempo che c’è prima dei Consigli per arrivare con delle proposte”, ha concluso sul punto.