Wta Doha, Cocciaretto si arrende ai quarti di finale: Ostapenko vince in due set

ROMA (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto, dopo una lunga cavalcata, si è fermata ai quarti di finale a Doha, nel “Qatar TotalEnergies Open”, primo torneo Wta 1000 della stagione, in scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex (con montepremi totale pari a 4.088.211 dollari).

La 25enne marchigiana, numero 57 del mondo, ripescata nel main draw come “lucky loser”, ha ceduto oggi contro la lettone Jelena Ostapenko, 24 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 6-4.

Anche nel match odierno, come ieri negli ottavi di finale, brutto l’avvio della 25enne di Ancona, che si è ritrovata sotto per 5-2, prima di rimontare fino al 5 pari e di crollare al quarto set-poin in favore della rivale (dopo averne annullati tre nel dodicesimo gioco).

Lottata pure la seconda frazione, chiusa però con la lettone in trionfo. L’azzurra ha pagato un po’ la stanchezza accumulata nel lungo incontro vinto ieri contro la statunitense Ann Li.

“Sono stata poco aggressiva rispetto ai giorni scorsi. Mi sono mossa forse un po’ peggio, un po’ più contratta e probabilmente sia stato questo un po’, diciamo, il problema di oggi. Sicuramente Jelena ha giocato un ottimo match, le vanno riconosciuti i meriti ovviamente. Io ho un po’ di rammarico, quello sicuramente per non aver fatto il mio gioco in modo aggressivo”. Elisabetta Cocciaretto commenta così la sconfitta contro Jelena Ostapenko.

“Sicuramente il fatto di aver giocato dei match ad alto livello mi aiuterà o comunque mi ha aiutato molto e quindi sono contenta di com’è andata alla fine di questa settimana e cercherò di portare il positivo per le prossime” ha detto ancora l’azzurra.

“Sono molto concentrata sulle Olimpiadi Invernali. Ieri purtroppo mi hanno messo in campo proprio durante il SuperG maschile; oggi invece sono riuscita a vedere poco di quello femminile. Ero curiosa di sapere soprattutto quello che aveva fatto Sofia Goggia, perché la conosco e quindi ero molto focalizzata su di lei. Quello che ha fatto la Brignone è incredibile, spettacolare. Proprio la sua resilienza, il fatto di essersi messa in gioco è stato pazzesco. E’ una particolarità, una forza degli sciatori che io ammiro tantissimo, perché, nonostante sia uno sport estremamente pericoloso, non si spaventano davanti a niente, anzi si rialzano sempre più forti”, ha concluso Cocciaretto.

