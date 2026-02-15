Il San Valentino targato Gocciole

Napoli, 14 febbraio – Gocciole e San Valentino: a Napoli parte la campagna “Gocciolove” lanciata dal famosissimo brand di biscotti e snack. L’iniziativa, come ci spiega Marco Pasini, Marketing Manager del brand, nasce per pensare a tutte le persone che hanno cuori spezzati e non possono festeggiare la festa degli innamorati.”La Campagna nasce dal fatto che a San Valentino tutti celebrano l’amore e nessuno si interessa mai dei cuori infranti. Gocciole vuole stare vicino agli innamorati, ma anche a chi ha avuto una delusione amorosa ed è stato lasciato. L’obiettivo è quello di svoltare anche San Valentino da così a COSÌ “.A confermare i risultati dell’indagine sulle relazioni e su San Valentino condotta da AstraRicerche sono state le coppie che si sono ritrovate a passeggiare a Via Toledo. “Quello che mi ricordo di più è l’essere stata lasciata senza neanche una parola. Il cosiddetto ghosting”. Ci ha raccontato una persona. “Un mio amico mi disse che in realtà non si viene lasciati ma ci si lascia, perché si fa in due”. Ha raccontato un passante. “Sono stata lasciata una volta, ma non è stata colpa mia”, ha detto un’altra ragazza. Tra i consigli raccolti a Via Toledo su come tirarsi su quando si è giù di morale, eccone alcuni: “Mi piace andare in palestra o ascolto musica”; “Io amo tantissimo trascorrere del tempo su Youtube a guardare video di commedie che mi fanno riprendere l’energia e la felicità”. Per altri la soluzione migliore è stare con le amiche. C’è poi chi si rifugia nel dolce mangiando biscotti. La campagna, torna a commentare Marco Pasini, consiste in una confezione di Gocciole in edizione limitata disponibile solo a Napoli nella giornata di San Valentino ed esclusivamente per i cuori spezzati. “Con questa campagna, Gocciole ha presentato un pack in edizione limitata che raccoglie le 11 frasi d’amore che Gocciole dedica ai cuori infranti. Proprio oggi, siamo qui, nel cuore del romanticismo cittadino, dove per la San Valentino e la giornata di domani le persone avranno la possibilità di interagire con un’installazione temporanea che si chiama “Gocciole Machine” e potranno inserire un proprio messaggio e la macchina lo trasformerà in un pack in edizione limitata con una dedica speciale per cuori spezzati”. (Servizio Pubbliredazionale)