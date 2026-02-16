Milano-Cortina, il calendario di oggi, lunedì 16 febbraio

1 minuto per la lettura
Roma, 15 feb. (askanews) – Questo il calendario delle OLimpiadi di MIlano-Cortina di oggi, lunedì 16 febbraio:
09:05 – Curling DONNE – Preliminari
Svezia – Svizzera
Cina – Canada
Danimarca – Regno Unito
10:00 – Bob a due UOMINI – 1ª manche
10:00 – Sci alpino UOMINI – Slalom – Gare da medaglie
11:00 – Short track DONNE – 1000 m – 1° Quarti di finale
11:04 – 2° Quarti di finale
11:08 – 3° Quarti di finale
11:12 – 4° Quarti di finale
11:18 – Short track UOMINI – 500 m – 1° Preliminare
11:20 – 2° Preliminare
11:22 – 3° Preliminare
11:24 – 4° Preliminare
11:26 – 5° Preliminare
11:28 – 6° Preliminare
11:30 – 7° Preliminare
11:32 – 8° Preliminare
11:55 – Short track DONNE – 1000 m – 1ª Semifinale
11:57 – Bob a due UOMINI – 2ª manche
11:59 – Short track DONNE – 1000 m – 2ª Semifinale
12:04 – Short track UOMINI – Staffetta 5000 m – 1ª Semifinale
12:17 – 2ª Semifinale
12:36 – Short track DONNE – 1000 m – Finale B
12:42 – Short track DONNE – 1000 m – Finale
14:05 – Curling UOMINI – Preliminari
Regno Unito – Norvegia
Repubblica Ceca – Canada
Svezia – Germania
Italia – Cina
16:40 – Hockey su ghiaccio DONNE – Semifinale
Stati Uniti – Svezia
19:00 – Mono bob DONNE – 3ª manche
19:00 – Salto con gli sci UOMINI – Super Team – Gare da medaglie
19:05 – Curling DONNE – Preliminari
Corea del Sud – Cina
Svizzera – Regno Unito
Stati Uniti – Italia
Giappone – Canada
19:30 – Sci freestyle DONNE – Big Air – Finale
20:00 – Pattinaggio artistico COPPIE – Stile libero
21:10 – Hockey su ghiaccio DONNE – Semifinale
Canada – Svizzera
21:20 – Mono bob DONNE – Gare da medaglie
23:15 – Pattinaggio artistico COPPIE – Classifica generale
