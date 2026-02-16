X
Milano-Cortina, le medaglie in palio oggi

| 16 Febbraio 2026 12:06 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 16 feb. (askanews) – Queste le medaglie in palio oggi, lunedì 16 febbraio:

10:00 – Bormio
SCI ALPINO – Slalom maschile

12:42 – Milano (Ice Skating Arena)
SHORT TRACK – 1000 m femminile

19:00 – Predazzo
SALTO CON GLI SCI – Super Team maschile

19:30 – Livigno
SCI FREESTYLE – Big Air femminile

21:20 – Cortina d’Ampezzo
BOB – Mono bob femminile

23:15 – Milano (Ice Skating Arena)
PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie (classifica generale)

