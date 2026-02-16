Milano-Cortina, le medaglie in palio oggi

1 minuto per la lettura
Roma, 16 feb. (askanews) – Queste le medaglie in palio oggi, lunedì 16 febbraio:
10:00 – Bormio
SCI ALPINO – Slalom maschile
12:42 – Milano (Ice Skating Arena)
SHORT TRACK – 1000 m femminile
19:00 – Predazzo
SALTO CON GLI SCI – Super Team maschile
19:30 – Livigno
SCI FREESTYLE – Big Air femminile
21:20 – Cortina d’Ampezzo
BOB – Mono bob femminile
23:15 – Milano (Ice Skating Arena)
PATTINAGGIO ARTISTICO – Coppie (classifica generale)
