Francia, Meloni: sconvolge uccisione Deranque, travolto da clima d’odio

19 Febbraio 2026

Askanews
Roma, 18 feb. (askanews) – “L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse nazioni, è una ferita per l’intera Europa. Nessuna idea politica, nessuna contrapposizione ideologica può giustificare la violenza o trasformare il confronto in aggressione fisica. Quando l’odio e la violenza prendono il posto del dialogo, a perdere è sempre la democrazia”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

