Internazionali d’Italia, riprende la semifinale Ruud-Darderi. Bolelli/Vavassori avanzano

ROMA (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Gli azzurri – teste di serie numero 7 del tabellone – piegano in quasi due ore di gioco la coppia composta da Harri Heliovaara ed Henry Patten, prima forza del seeding. 7-5 7-6 (4), in un’ora e 47 minuti di gioco, il punteggio in favore della coppia italiana. L’emiliano Bolelli e il piemontese Vavassori domani si giocheranno un posto in finale contro i vincenti del match Harrison/Skupski e Arevalo/Pavic.

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