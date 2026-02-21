È morto il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli. La mamma “Voglio la verità”. Meloni “Fare luce sulla vicenda”

NAPOLI (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta il bimbo trapiantato a Napoli. Domenico aveva due anni e mezzo e due mesi fa era stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato. A renderlo noto l’avvocato della famiglia.

“Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. Lo annuncia in una nota l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi. “La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, conclude la nota.

“E’ finita, Domenico se ne è andato”. E’ distrutta dal dolore Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo a cui il 23 dicembre scorso è stato trapiantato un cuore danneggiato e che questa mattina è deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dove era ricoverato. “Io – spiega la donna in lacrime ai giornalisti che la aspettavano all’esterno del Monaldi – insieme al mio avvocato a breve daremo notizia su questa fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticarlo”.

Sul trapianto non riuscito “ho messo da parte questo e ho pensato solo a salvare Domenico”. Poi, dopo l’arrivo del nuovo cuore ma con l’impossibilità di procedere a un nuovo trapianto, c’è stata “un’altra delusione, magari prima accertarsi se era possibile o no, non illudere una famiglia”. Così ai microfoni del Tg1 la mamma del piccolo Domenico, morto questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli. “Adesso voglio la verità per mio figlio, nessuno lo deve dimenticare, nè lui nè la sua storia“, aggiunge. Infine un messaggio: “Non perdere la speranza e la fiducia, io non ho mai messo in dubbio la professionalità del Monaldi e mai la metterò, però non è giusto quello che è successo”.

“Una fondazione in nome di Domenico per tutti i bambini che non possono essere trapiantati e per aiutare tutte le vittime di malpracties e di colpa medica”. Lo annuncia l’avvocato Francesco Petruzzi, legale che segue Patrizia Mercolino, la madre del bimbo. Petruzzi ha accompagnato proprio la donna all’esterno del Monaldi dove c’è stato un breve incontro con i giornalisti. “Il momento è difficile – spiega l’avvocato – però ci stanno segnalando delle pagine dove chiedono soldi, ci sono degli iban per Domenico, chiedono bonifici su determinati iban: noi lunedì ci recheremo da un notaio per creare un comitato per la costituzione di una fondazione. Apriremo un conto corrente dedicato e daremo una notizia ufficiale. Vi prego non fate bonifici – l’appello dell’avvocato -. Ci sono dei truffatori in azione, proprio in questi momenti stanno mandando messaggi ovunque, io chiederò aiuto alla polizia postale perché purtroppo le persone sensibilizzate da questa vicenda possono essere truffate e dobbiamo evitare che il nome di Domenico possa essere sporcato. Siamo costretti, nonostante la signora avesse in prima battuta rifiutato ogni forma di donazione, visto che continuano ad arrivare offerte e ci sono truffe in atto, costituiremo stesso lunedì il comitato per la fondazione e depositeremo presso questo notaio un conto corrente dedicato”.

IL CORDOGLIO DELLE ISTITUZIONI

“L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Una preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d’esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo angelo”. Lo scrive in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“La tragica scomparsa del piccolo Domenico lascia un grande dolore e un senso di profonda ingiustizia. Alla sua famiglia giunga il sentito cordoglio del Senato della Repubblica”. Così su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“La morte del piccolo Domenico è un dolore straziante. Ai suoi genitori rivolgo il mio più affettuoso abbraccio e la mia sincera vicinanza, nel profondo cordoglio di tutta la comunità che chiede verità e giustizia”. Così su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

“La morte del piccolo Domenico mi addolora profondamente. Non ci sono parole che possano consolare di fronte a una così grave perdita, resta il sentimento di vicinanza umana e istituzionale verso una famiglia duramente colpita e il rispetto per il ricordo di un bambino che ha commosso l’Italia intera. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo alla sua mamma e al suo papà ai quali rivolgo, a nome mio e di tutto il Servizio Sanitario Nazionale, un pensiero di affetto, rispetto e sincera vicinanza”. È quanto dichiara, in una nota, il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“L’intera comunità dei cittadini campani si stringe con affetto ai genitori. Vi siamo vicini con commozione in questo momento di immenso dolore”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico, unitamente a tutta la Giunta regionale, esprime profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del piccolo paziente ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli.

“È fortissimo il dolore nostro e di tutta la città di Napoli per la morte del piccolo Domenico”. Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Abbiamo seguito questa drammatica vicenda col massimo rispetto. Ci stringiamo alla famiglia in un grande abbraccio e come amministrazione siamo pronti a garantire ogni forma di sostegno”, aggiunge il primo cittadino partenopeo.

