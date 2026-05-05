Internazionali d’Italia, tre azzurre eliminate all’esordio: ko Bronzetti, Ruggeri e Trevisan

ROMA (ITALPRESS) – Lucia Bronzetti lotta per tre set ma non riesce a superare McCartney Kessler e a centrare il secondo turno agli Internazionali d’Italia per la seconda volta in carriera. La 27enne di Villa Verucchio (173 Wta) è stata sconfitta all’esordio per 6-3 5-7 6-4 dalla statunitense McCartney Kessler (50 Wta). Continua, dunque, la sua attesa per un successo nel circuito maggiore che manca da Cincinnati 2025.

Si prende le luci della ribalta per un set e mezzo Jennifer Ruggeri, all’esordio assoluto nel tabellone principale di Roma. La 22enne marchigiana di Porto Potenza, n.265 Wta, in gara con una wild card, ha ceduto al primo turno per 4-6 6-2 6-2, dopo oltre due ore di lotta, alla turca Zeynep Sonmez, n.65 al mondo, mai affrontata prima in carriera.

Finisce subito anche il torneo di Martina Trevisan, tornata in campo a Roma dopo un anno di assenza e che deve attendere ancora per vincere il suo primo match di main draw (aveva perso al debutto anche nelle precedenti quattro partecipazioni). La 32enne mancina di Firenze, n.516 del ranking, in tabellone con una wild card, è stata battuta per 6-4 0-6 6-3, dopo oltre due ore di gioco, dall’australiana Talia Gibson, n.62 Wta.

Altri risultati di primo turno: Krejcikova (Cze) b. Jacquemot (Fra) 6-2 6-4 Q. Zheng (Chn) b. Bondar (Hun) 3-6 6-3 6-4 Oliynykova (Ukr) b. Marcininko (Cro) 6-1 6-3 Andreescu (Can) b. Kenin (Usa) 6-4 7-5 Ruzic (Cro) b. Rakhimova (Uzb) 6-4 1-6 6-3 Zakharova (Rus) b. Yastremska (Ukr) 4-6 7-5 7-6(6) Li (Usa) b. S. Zhang (Chn) 1-6 6-4 6-2.

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