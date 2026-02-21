X
Floyd Mayweather a 48 anni annuncia il suo ritorno sul ring da professionista

ROMA (ITALPRESS) – Floyd Joy Mayweather, oggi 48enne, ha annunciato ufficialmente, a ESPN, che è pronto a tornare sul ring. Il pugile statunitense, soprannominato Pretty Boy e Money Mayweather, che in carriera è stato campione WBC in cinque categorie differenti di peso, si era ritirato nel 2017, imbattuto in 50 incontri. Ora tornerà in prima linea nella boxe professionistica. “Ho ancora i mezzi per stabilire nuovi record nel pugilato”, ha detto Mayweather. In precedenza il pugile statunitense aveva già confermato la sua partecipazione nel 2026 a un match esibizione contro Mike Tyson.

