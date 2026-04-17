Alla Milano Design Week BYD e Haier mostrano l’auto elettrica come fonte energia

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, BYD e Haier presentano un progetto congiunto che unisce mobilità elettrica, design e innovazione tecnologica. Al centro dell’iniziativa “Inside the Experience” c’è la volontà di trasformare l’auto in una vera piattaforma energetica, capace di dialogare con l’ambiente domestico e urbano. Cuore del progetto è l’Haier Hub di via Bergognone 26 a Milano, uno spazio immersivo in cui tecnologia adattiva e nuovi modelli dell’abitare si integrano in modo fluido. Qui, dal 21 al 26 aprile, la BYD Dolphin Surf diventa protagonista dimostrando concretamente le potenzialità della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), alimentando uno degli elettrodomestici iconici del brand Haier. Il sistema V2L rappresenta una delle innovazioni più interessanti nel campo della mobilità elettrica, consentendo al veicolo di erogare energia verso dispositivi esterni. Grazie a una potenza fino a circa 3 kW, l’auto può alimentare contemporaneamente diversi apparecchi, trasformandosi in una fonte energetica portatile utile in molteplici contesti: dal lavoro in mobilità alle attività outdoor, fino all’utilizzo quotidiano domestico. La Dolphin Surf, modello compatto 100% elettrico progettato per un uso urbano, integra questa tecnologia come dotazione di serie. Basata sulla piattaforma proprietaria e-Platform di BYD e dotata di Blade Battery, garantisce elevati standard di sicurezza, durata ed efficienza, ampliando il concetto tradizionale di automobile.

La collaborazione con Haier sottolinea una visione condivisa: integrare mobilità, casa e tecnologia in un ecosistema interconnesso. L’auto non è più solo un mezzo di trasporto, ma diventa un elemento attivo nella gestione dell’energia e nella vita quotidiana delle persone. Con questa presenza alla Milano Design Week, BYD rafforza il proprio posizionamento come innovatore globale nel settore della mobilità elettrica, mostrando come le nuove tecnologie possano migliorare concretamente l’esperienza d’uso e aprire scenari inediti per il futuro dell’abitare e della mobilità.

foto: ufficio stampa BYD Italiaù

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