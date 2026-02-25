Referendum, Ciriani: governo avanti comunque anche se perdiamo

Roma, 25 feb. (askanews) – “Il governo va avanti comunque sia che il referendum venga approvato sia no, il governo andrà avanti comunque fino alla fine della legislatura”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a Ping Pong su Radio Uno.

Meloni in campagna elettotale? “L’abbiamo voluto noi del governo è implicito che siamo tutti impegnati perchè vinca, ma il referendum non è per fare un favore o contro Meloni ma per riformare la giustizia”.