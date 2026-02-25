X
Sanremo, Leo Gassmann e il messaggio della mamma: sei stato immenso

| 25 Febbraio 2026 18:04 | 0 commenti

Sanremo, 25 feb. (askanews) – “Mamma mi dà sempre dei consigli, oggi mi ha mandato un messaggio, mi manda sempre messaggi un po’ da guru…. ‘Leo ieri sei stato immenso lo ha detto anche papà che sei bravissimo e che la canzone è bello, stai facendo quello che ami… E altre cose, insomma la mamma è sempre la mamma”. Così Leo Gassmann dopo aver raccontato l’emozione della prima serata del Festival di Sanremo. Si esibisce con “Naturale”.

