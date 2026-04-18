I “Giganti” di Aiello nel suo nuovo singolo fra maturità e consapevolezza

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Aiello è tornato con un nuovo singolo, “Giganti” ed è pronto a rilasciare a breve un nuovo album prima della tournée nei club

IL percorso artistico del cantautore calabrese Aiello, verso il nuovo album atteso per la primavera 2026, si arricchisce. Dopo aver anticipato il progetto con i singoli “Come ti pare” e “Sentimentale”, quest’ultimo realizzato insieme a Levante, il cantautore pubblica “Giganti”, uscita lo scorso 10 aprile su tutte le piattaforme digitali.

L’annuncio del brano è arrivato attraverso i social, accompagnato da un video girato tra le strade di Parigi, scelta non casuale ma coerente con l’atmosfera intima e riflessiva della canzone. “Giganti” nasce infatti come una dichiarazione d’amore ideale, di quelle che l’artista sogna di poter dedicare e, allo stesso tempo, ricevere. Un sentimento che si traduce in un vero e proprio manifesto emotivo, lontano dalle dinamiche contemporanee spesso dominate da superficialità e fugacità.

“Giganti è la dichiarazione d’amore che un giorno mi piacerebbe dedicare a qualcuno, e in tutta onestà che mi piacerebbe anche ricevere da qualcuno” racconta Aiello che aggiunge: “È un manifesto d’amore particolarmente inedito rispetto ai tempi che viviamo. È la maturità, un atto di coraggio, che sorprende, che rompe gli schemi, che capovolge i punti di vista. È la consapevolezza che l’unico modo per costruire è restare, non scappare più, fare pace con i propri mostri. La canzone si chiude con una domanda e una risposta che sono, secondo me, il perno dell’esistenza: hai fatto pace con i tuoi? Io ho fatto pace con i miei”.

MATURITA’ E CONSAPEVOLEZZA

Nel brano, Aiello affronta il tema della maturità, intesa come capacità di restare, affrontare le proprie paure e riconciliarsi con le fragilità personali. Il cuore del pezzo si concentra proprio su questa consapevolezza: fare pace con i propri “mostri” interiori diventa necessario per costruire qualcosa di autentico. Una riflessione che si chiude simbolicamente con una domanda e una risposta che racchiudono il senso dell’intero racconto.

Dal punto di vista tematico, “Giganti” si inserisce in una narrazione più ampia, che osserva criticamente una società sempre più orientata alla performance e alla competizione. In questo contesto, il brano si propone come una via alternativa, una possibilità di rallentare e ritrovare equilibrio, tanto nelle relazioni quanto nella dimensione personale.

Sul piano sonoro, la canzone fonde elementi R&B lo-fi con un pop dal respiro classico, in linea con le influenze che hanno accompagnato l’artista nel tempo. Una cifra stilistica che conferma l’identità di Aiello, da sempre attento tanto alla ricerca musicale quanto alla profondità dei testi.

Le nuove uscite confluiranno nel Tour Club 2026, che partirà a novembre e porterà l’artista nei principali club italiani, offrendo al pubblico l’occasione di riascoltare dal vivo i brani più recenti e quelli che hanno segnato il suo percorso fin dagli esordi.