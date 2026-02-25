Trump avverte l’Iran: preferisco la pace, non escludo la guerra

Roma, 25 feb. (askanews) – Preferisce un accordo diplomatico, ma lascia aperte tutte le porte, compresa quella che porta a un attacco militare. In un lunghissimo discorso sullo Stato dell’Unione, in cui ha sostanzialmente tenuto fuori la sua politica estera, Donald Trump ha deciso di lanciare un messaggio sibillino a Teheran. “Non abbiamo sentito quelle parole segrete: ‘Non costruiremo mai un’arma nucleare'”, ha detto il presidente, andando dritto al cuore della questione in discussione in questi giorni a Ginevra. L’obiettivo di Washington insomma è chiaro e non è mai cambiato: gli Usa non consentiranno a quello che considerano il più grande sponsor mondiale del terrorismo di possedere un’arma nucleare. Tanto più che Teheran, secondo Trump, sta già sviluppando missili che possono minacciare l’Europa e le basi americane all’estero e sta lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati uniti d’America.

Prima del suo discorso sullo Stato dell’Unione, quando ha ordinato di radunare un’imponente forza militare in Medio Oriente, Trump ha fatto ben poco per spiegare al pubblico americano perché potrebbe guidare gli Stati Uniti verso la loro azione più aggressiva contro la Repubblica Islamica dalla rivoluzione del 1979. Ma nella notte italiana, ha indicato il sostegno di Teheran ai gruppi militanti, l’uccisione di manifestanti e i programmi missilistici e nucleari del Paese come minacce per la regione e gli Stati Uniti. “Il regime e i suoi assassini non hanno diffuso altro che terrorismo, morte e odio”, ha spiegato il presidente, accusando l’Iran di avere riavviato il suo programma nucleare, di lavorare alla costruzione di missili che “presto” sarebbero stati in grado di raggiungere gli Stati Uniti e di essere responsabile degli attentati lungo le strade che hanno ucciso militari e civili statunitensi.

Accuse che sono state respinte al mittente dalla Repubblica islamica. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, ha invitato il tycoon repubblicano a non prendere “decisioni sbagliate in base a informazioni false”. “Se gli Stati Uniti sceglieranno una via diplomatica che rispetti la dignità nazionale e gli interessi dell’Iran, Teheran si impegnerà in modo costruttivo al tavolo dei negoziati”. Se invece, ha aggiunto, gli Stati Uniti ripeteranno “gli errori del passato con inganni, bugie, analisi errate o attacchi durante i negoziati”, questo scatenerebbe “una risposta decisa” da parte di Teheran, ha detto incontrando a Teheran imprenditori, membri della Camera di Commercio e commercianti.

Di certo, ogni speranza di evitare una guerra è legata al momento ai colloqui che riprenderanno domani a Ginevra. Trump – riferisce l’agenzia Reuters – ha ripetutamente espresso frustrazione per l’incapacità dei negoziatori di raggiungere un’intesa. L’Iran continua a ribadire che che la sua ricerca nucleare è destinata alla produzione di energia civile. Gli Usa e i loro principali alleati dubitano, e non poco. “Ciò che si afferma sul programma nucleare iraniano, sul missile balistico intercontinentale iraniano e sul numero di persone uccise nei disordini di gennaio non è altro che la ripetizione di una serie di grandi bugie”, ha dichiarato ancora oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei in un post su X.

Il segretario di Stato Marco Rubio, da parte sua, ha tenuto un briefing sull’Iran poche ore prima del discorso per la “Gang of Eight” del Congresso, composta dai leader del Senato e della Camera dei Rappresentanti e dalle commissioni di intelligence delle due Camere. In quella occasione è emersa tutta la preoccupazione dei democratici statunitensi. “Innanzitutto, se vogliono fare qualcosa in Iran – e chi diavolo sa cosa – dovrebbero renderlo pubblico e discuterne con il pubblico, non tenerlo segreto. Quando si conducono queste operazioni militari in segreto, si verificano sempre guerre più lunghe, tragedie, maggiori spese ed errori”, ha dichiarato il leader democratico del Senato Chuck Schumer.

Una preoccupazione che sembra sempre più condivisa dai cittadini. Secondo gli ultimi sondaggi, gli americani sono diffidenti nei confronti dei conflitti stranieri. Un’indagine Reuters/Ipsos di gennaio ha mostrato che il 69% degli americani concordava con l’affermazione che gli Usa avrebbero dovuto usare le forze armate solo di fronte a una minaccia diretta e imminente, mentre il 18% non era d’accordo e il resto si è detto incerto o non ha risposto alla domanda. E forse nel tentativo di rassicurare l’elettorato, Trump ha ribadito di preferire la pace, elencando una serie di conflitti mondiali che si attribuisce il merito di avere risolto o attenuato. “Come presidente, farò la pace ovunque potrò, ma non esiterò mai ad affrontare le minacce all’America ovunque sarà necessario”, ha affermato il presidente, con parole che niente affatto rassicuranti per Teheran.