Bene l’Italtennis in Messico: Cobolli in semifinale ad Acapulco, Paolini nei quarti a Merida

ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli è in semifinale all’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, l’ATP 500 sul duro all’Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico (montepremi 2.469.450 dollari). Il tennista romano, n.20 Atp e testa di serie numero 5, ha sconfitto nella notte italiana per 7-6(4) 6-1 il qualificato cinese cinese Wu Yibing (142) diventando così il terzo semifinalista italiano nella storia del torneo dopo Fabio Fognini (2013) e Lorenzo Musetti (2021). “Mi sento molto bene, un po’ stanco, ma sappiamo che è difficile giocare qui: fa molto caldo e c’è tanta umidità, le palline ed il campo sono molto lenti”, ha detto l’azzurro. Per un posto in finale il romano affronterà il serbo Miomir Kecmanovic (84), che ha sconfitto per 6-3 6-3 il francese Terence Atmane (63). L’incontro si è concluso in maniera decisamente inusuale. Il match point, infatti, non si è giocato: Kecmanovic se l’è aggiudicato perché il giudice di sedia ha assegnato un punto di penalità ad Atmane per time violation in risposta.

Si ferma invece nei quarti Mattia Bellucci: il 24enne di Busto Arsizio è stato eliminato per 6-3 6-4 dallo statunitense Frances Tiafoe (28), ottava forza del seeding, che ora se la vedrà con lo statunitense Brandon Nakashima (29), vincente per 2-6 6-2 6-3 sul sesto favorito del torneo, il monegasco Valentin Vacherot (27).

PAOLINI LIQUIDA HON E VOLA NEI QUARTI E MARIDA

Buona la prima per Jasmine Paolini nel “Merida Open”, Wta 500 (montepremi 1.026.446 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. Nella notte italiana la 30enne di Bagni di Lucca, risalita al n.7 WTA e prima favorita del seeding, in tabellone con una wild card ed entrata in gara direttamente al secondo turno, ha liquidato per 6-0 6-2, in un’ora e undici minuti, l’australiana Priscilla Hon, n.136 del ranking, ripescata come lucky loser. “Di solito nel tennis si gioca sempre negli stessi posti, ma sono molto felice di visitarne uno nuovo – ha detto l’azzurra nell’intervista in campo – I tornei in Messico sono sempre belli, ben organizzati e il pubblico è davvero appassionato, quindi sono felice di essere tornata in Messico e di essere per la prima volta a Merida”. Nei quarti (nella notte tra venerdì e sabato) Paolini troverà dall’altra parte della rete la britannica Katie Boulter, n.69 WTA, che tre settimane fa sul veloce indoor di Ostrava ha conquistato il suo quarto trofeo WTA.

